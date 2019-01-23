Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin Görüşmesi - Heyetler Arası Toplantı

Erdoğan-Putin Görüşmesi - Heyetler Arası Toplantı

20 dakika önce

- Görüşmeden detaylar - Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

- Görüşmeden detaylar - Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. İki lider daha sonra heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
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