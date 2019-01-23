Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi
6 dakika önce
- Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdiMOSKOVA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.
- Erdoğan- Putin
görüşmesi sona erdi
MOSKOVA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in görüşmesi sona erdi. İkili görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye geçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:52 Kaynak: İHA
Sıla'nın Sarmaş Dolaş Görüntülendiği Gizemli Erkek Arkadaşının Kimliği Belli Oldu
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı
Sırp Tenisçi Djokovic, Avustralya Açık'ta Yarı Finalde
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklama