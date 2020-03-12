Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık... - Son Dakika

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Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık...
6 saat önce
Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: AA
Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.
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