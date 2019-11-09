Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin...
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Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:04 Kaynak: AA
Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
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