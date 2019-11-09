Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

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Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor