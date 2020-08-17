Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve...
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve... - Son Dakika
Son Dakika Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti