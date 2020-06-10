Erdoğan-Putin görüşmesinde, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar... - Son Dakika

Erdoğan-Putin görüşmesinde, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar...
Erdoğan-Putin görüşmesinde, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:59 Kaynak: AA
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