Erdoğan-Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda... - Son Dakika
Erdoğan-Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda...
Erdoğan-Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
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17.08.2020 19:34:56. #1.12#
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