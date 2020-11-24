Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. - Son Dakika

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
24.11.2020 21:51
Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
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