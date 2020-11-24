Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. - Son Dakika

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var