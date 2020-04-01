Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler... - Son Dakika

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Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler...
28 dakika önce
Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:20 Kaynak: AA
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