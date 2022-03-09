Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız - Son Dakika
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Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız

09.03.2022 10:25
Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği 1 saatlik telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Toplantıda "denge politikasını" sürdürmekte kararlı olduklarının mesajını veren Erdoğan, "İşgale de, yaptırıma da karşıyız" dedi. Putin'e 'işgali doğru bulmadıkları' mesajını ilettiğini söyleyen Erdoğan, "NATO'nun Rusya'nın toprak bütünlüğüne karşı kararlarına destek vermeyeceklerini" de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesi ve taraflarla ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi konusunda, parti yönetimine bilgi verdi.

KÜLTÜR SANAT YAPTIRIMLARINA SERT TEPKİ

BBC Türkçe'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya kültür sanat alanında uyguladığı yaptırımlara sert tepki gösterdi.

"BU BİR NAZİ ANLAYIŞIDIR"

Bolşoy Balesi'nin gösterim iptalleri, orkestra şeflerinin sözleşmelerinin iptal edilmesi, Dostoyevski'nin de aralarında bulunduğu Rus edebiyatının tanınmış isimlerinin eserlerinin müfredatlardan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, "Bu, Nazi anlayışıdır. O dönem yaşananlardan hiç mi ders alınmadı? Savaşı durdurmak için bazı çabalar ortaya konur ama işadamına, sanatçıya böyle tutum alamazsın" görüşünü dile getirdi.

"İŞGALİ DOĞRU BULMADIĞIMIZI SÖYLEDİM"

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Ukrayna'nın işgali konusundaki görüşlerini net bir dille anlattığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendisine bu işgali kesinlikle doğru bulmadığımızı söyledim ve Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili tezlerini anlattım. Ateşkes ilanından memnuniyet duyduğumuzu ama kalıcı barışın ortaya konulmasının önemli olduğunu söyledim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin görüşmesinin detaylarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız

"KISA VADEDE BARIŞ İÇİN ÜMİTLİ DEĞİLİM"

Putin'i tekrar Türkiye'ye davet ettiğini anlatan Erdoğan, Ankara veya İstanbul'da bir zirve de önerdiğini ifade etti. Ancak, kısa vadede barış için ümitli olmadığını da vurguladı.

ANTALYA ZİRVESİ: UKRAYNA'YI İKNA ETTİK

Erdoğan, yarın Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Antalya'da gerçekleştireceği zirveye ilişkin yaşanan son dakika krizini de kendilerinin çözdüğünü ifade etti. İki tarafın da ilk başta Antalya zirvesi önerisini kabul ettiğini, ancak daha sonra Ukrayna Dışişleri'nin bu görüşmeden vazgeçtiğini belirten Erdoğan, "Biz araya girdik ve ikna ettik; yeniden kabul ettiler. Bu görüşme, krizin aşılması yolunda çok önemli bir adım olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin denge politikasını sürdüreceği mesajı veren Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız ama NATO'nun Rusya'nın toprak bütünlüğüne aykırı bir kararına da destek vermeyiz. Tek taraflı bakışla barış gelmez ama bu noktada Rusya'nın sınır güvenliği ile ilgili kaygılarının da giderilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN'DEN TALİMAT

Erdoğan'ın ayrıca, Putin'e başta ayçiçeği yağı ve buğday olmak üzere gıda maddesi taşıyan 30 Türk gemisinin Azak denizinden çıkışına izin verilmesi isteğini ilettiğini, Putin'in de gerekli talimatı vereceği yanıtını verdiğini aktardığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda bazı üyeler, Rusya'nın işgali durdurup kendi sınırlarına çekilmesi, Donbas bölgesinin ilhakının Türkiye için Kırım'ın ilhakı ile aynı anlama geleceği görüşünü dile getirdi. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik yaklaşımından vazgeçmesinin anlaşma yolunu açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, AK Parti, Rusya, Güncel, Son Dakika

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