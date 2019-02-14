Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:15
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