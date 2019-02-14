Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" dedi.

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