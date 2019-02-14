Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:15 

Ekonomi
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