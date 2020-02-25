Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler... - Son Dakika

Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler...

6 saat önce

Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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