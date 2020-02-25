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Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler...
6 saat önce
Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz."
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