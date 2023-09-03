Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak - Son Dakika

Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak

Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi\'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak
Son Güncelleme: 03.09.2023 11:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek üzere yarın Soçi'ye gidecek. Zirvenin ana gündem maddesi ise dünyanın çözüme kavuşmasını beklediği tahıl koridoru meselesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki görüşmede hem ikili ve hem bölgesel konuları detaylı olarak değerlendirmesi bekleniyor. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.

BAKAN FİDAN LAVROV İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

ERDOĞAN KONUYU "STRATEJİK" ÇERÇEVEDEN ELE ALACAK

Fidan'ın ön görüşmesinin ardından Rusya çıkarması yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinde tahıl koridoru konusunu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor.

ESİR TAKASI DA GÜNDEME GELEBİLİR

Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek. Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Enerji

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Son Dakika Enerji Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak - Son Dakika
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