Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından... - Son Dakika

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Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından...
6 saat önce
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:32 Kaynak: AA
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.
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