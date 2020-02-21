Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından... - Son Dakika

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından...

6 saat önce

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından..., System.String[]

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

Vladimir Putin, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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