Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının... - Son Dakika

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Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının...
6 saat önce
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:30 Kaynak: AA
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.
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