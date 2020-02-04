Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için... - Son Dakika

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için...

6 saat önce

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade etti.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için..., System.String[]

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade etti.

Vladimir Putin, Suriye, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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