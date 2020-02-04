Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için... - Son Dakika

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Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için...
6 saat önce
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade etti.
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