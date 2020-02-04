Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert... - Son Dakika

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Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert...
6 saat önce
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.
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