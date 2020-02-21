Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor' - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor'

6 saat önce

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti

Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor', System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.


Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. Erdoğan ile Putin'in yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

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Vladimir Putin, İdlib, Soçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:37 
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