Son Dakika › Dünya › Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor' - Son Dakika Dünya
Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor'
6 saat önce
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. Erdoğan ile Putin'in yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:37
Son Dakika Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi