Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir - Son Dakika
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Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir

19.07.2022 20:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Tahran'da bir araya geldi. Dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümünde rol oynayacak tahıl koridoruyla ilgili demeç veren Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin Rusya- Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesi, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

BASINA KISA AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Baş başa görüşme öncesi salona girişte el sıkışarak basın mensuplarına görüntü veren iki lider, kısa birer konuşma yaptı. Konuşmasına teşekkürlerini ileterek başlayan Erdoğan, yüz yüze görüşmedikleri süreç içinde Rusya ile diplomasiyi telefonla sürdürdüklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek

"BURADAN ALACAĞIMIZ NETİCE TÜM DÜNYAYI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Bugün de Astana formatında bir araya gelinmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Dışarıda da dostları gördük. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum."

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda problemleri konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Buradan alacağımız sonuç tüm dünyayı etkileyecek

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasında tahıl koridoru görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" dedi. Öte yandan Akar, "Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak" demişti.

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SON DAKİKA: Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir - Son Dakika
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