Son Dakika Haberleri: Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
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Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:30 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Politika
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