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Erdoğan: "(Putin'le)Gelişmeleri değerlendireceğiz.
6 saat önce
Erdoğan: "(Putin'le)Gelişmeleri değerlendireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Putin'le)Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."
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