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Erdoğan: '(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz'
6 saat önce
Erdoğan: "(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."
Erdoğan: "(Putin'le)Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."
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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:09
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