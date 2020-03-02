Erdoğan: '(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: '(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz' - Son Dakika Dünya

Erdoğan: '(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz'

6 saat önce

Erdoğan: "(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."

Erdoğan: '(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz', System.String[]

Erdoğan: "(Putin'le)Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz."


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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:09 
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