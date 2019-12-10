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Erdoğan: "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız."
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