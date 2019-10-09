Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye...
Son Dakika Güncel Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye...

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye...

1 saat önce

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye..., System.String[]

Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurguladı.

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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