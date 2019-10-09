Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye...
1 saat önce
Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurguladı.
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