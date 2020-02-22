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Erdoğan: "(Putin, Merkel ve Macron'la telefon görüşmesi) Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar...
22 dakika önce
Erdoğan: "(Putin, Merkel ve Macron'la telefon görüşmesi) Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Putin, Merkel ve Macron'la telefon görüşmesi) Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız."
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