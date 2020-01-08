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Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "(ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve...
7 saat önce
Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "(ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "(ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz."
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