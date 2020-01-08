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Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki...
7 saat önce
Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:46 Kaynak: AA
Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasından ve Irak'taki olumsuz yansımalarından derin endişe duyuyoruz."
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