Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Son Dakika Güncel Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

18 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Putin ve Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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