Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:50 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları SOÇİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Putin ve Erdoğan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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