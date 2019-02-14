Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin-Ruhani Ortak Basın Toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Putin

Erdoğan-Putin-Ruhani Ortak Basın Toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Putin

1 saat önce

- Liderlerin gelişleri Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.

- Liderlerin gelişleri
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi. 3 lider toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:50 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Vladimir Putin, Güncel
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