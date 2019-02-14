Erdoğan-Putin-Ruhani Ortak Basın Toplantısı - Rusya Devlet Başkanı Putin
1 saat önce
- Liderlerin gelişleri Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:50 Kaynak: AA
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