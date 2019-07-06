Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel...
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Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya
'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.
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