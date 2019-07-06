Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel...
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Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel...

1 saat önce

Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel..., System.String[]
Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Libya, Güncel
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