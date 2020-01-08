Erdoğan-Putin: "Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Putin: 'Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul... - Son Dakika

Erdoğan-Putin: "Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul...

6 saat önce

Erdoğan-Putin: "Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul ileri sürmeksizin artırma ihtiyacını vurguluyoruz.

Erdoğan-Putin:

Erdoğan-Putin: "Tüm Suriyelilere insani yardımı ayrım yapmaksızın, siyasileştirmeden ve ön koşul ileri sürmeksizin artırma ihtiyacını vurguluyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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