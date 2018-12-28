Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Putin ve Ruhani 2019'un Başında Görüşecek

Erdoğan, Putin ve Ruhani 2019'un Başında Görüşecek

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, İran ve Rusya'nın 2019 yılının başında bir araya geleceğini duyurdu.

Erdoğan, Putin ve Ruhani 2019'un Başında Görüşecek, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, İran ve Rusya'nın 2019 yılının başında bir araya geleceğini duyurdu. Gerçekleştirilecek zirvenin Astana sürecinin son adımı olması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılının ilk haftasında Türkiye, İran ve Rusya arasında bir zirve gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, Moskova'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağı bildirildi. ABD'nin, Suriye'den çekilme kararının ardından bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı zirvenin, Astana Süreci'nin son adımı olması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "Yeni yılın ilk haftalarında zirveye ev sahipliği sırası bizde. Toplantının tarihi liderlerin programlarına bağlı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani arasındaki son görüşme, Eylül ayında İran'da gerçekleştirilmiş, İdlib konusu ele alınmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:00 Kaynak: İHA

Politika
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