Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Katılımıyla Gerçekleştirilen "Suriye" Konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü...

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Katılımıyla Gerçekleştirilen "Suriye" Konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü...

1 saat önce

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Katılımıyla Gerçekleştirilen
Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Suriye" konulu Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Vladimir Putin, Politika
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