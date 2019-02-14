Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Katılımıyla Gerçekleştirilen "Suriye" Konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü...
1 saat önce
Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.
Erdoğan, Putin
ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Suriye
" konulu Türkiye-Rusya- İran
Üçlü Zirvesi sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:54 Kaynak: AA
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