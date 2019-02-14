Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Katılımıyla "Suriye" Konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Başladı.

IHAAW163913-SIY/14-02-2019- Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.

IHAAW163913-SIY/14-02-2019



- Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Erdoğan, "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli-açık çalışıyor" dedi. 14.02.2019 16: 39: 13 TSI

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