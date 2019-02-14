Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Katılımıyla "Suriye" Konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Başladı.
1 saat önce
IHAAW163913-SIY/14-02-2019- Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.
IHAAW163913-SIY/14-02-2019
- Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Erdoğan, "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli-açık çalışıyor" dedi. 14.02.2019 16: 39: 13 TSI
NNNN - SOÇİ
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı