Erdoğan: Putin ve Trump ile gizli ajandalarımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız. (ABD Başkanı Trump'ın) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim"" dedi.