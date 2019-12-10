Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Putin ve Trump ile gizli ajandalarımız yok
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Erdoğan: Putin ve Trump ile gizli ajandalarımız yok

6 saat önce

Erdoğan: Putin ve Trump ile gizli ajandalarımız yok

Erdoğan: Putin ve Trump ile gizli ajandalarımız yok, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız. (ABD Başkanı Trump'ın) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim"" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:16 
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