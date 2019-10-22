Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar 5,80'in altına geriledi
20 dakika önce
Piyasaların merakla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi.
Piyasaların merakla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi. Görüşmede 10 maddelik mütabakata varılırken Dolar/TL kuru 5,80 seviyelerinin altına indi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:49
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