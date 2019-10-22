Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar 5,80'in altına geriledi
Son Dakika Ekonomi Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar 5,80'in altına geriledi

Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar 5,80'in altına geriledi

20 dakika önce

Piyasaların merakla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi.

Erdoğan-Putin zirvesi sonrası dolar 5,80'in altına geriledi, System.String[]

Piyasaların merakla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi. Görüşmede 10 maddelik mütabakata varılırken Dolar/TL kuru 5,80 seviyelerinin altına indi.

Vladimir Putin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:49 
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