Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?

İdlib'de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara- Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara- Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.



5 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek.