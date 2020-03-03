Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler? - Son Dakika Dünya

Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?

15 dakika önce

İdlib’de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara-Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara-Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.

Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?, System.String[]

İdlib'de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara- Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara- Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.


5 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek.

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Washington, Moskova, Ankara, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:41 
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