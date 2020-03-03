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Erdoğan-Putin zirvesine günler kala: Türkiye ve Rusya'nın öncelikleri neler?
15 dakika önce
İdlib’de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara-Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara-Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.
İdlib'de son haftalarda yaşanan kritik gelişmeler ışığında Ankara- Washington hattında üst düzey kritik bir ziyaretle başlayan yeni hafta, Perşembe günü Ankara- Moskova hattındaki bir başka toplantıyla devam edecek.
5 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:41
Son Dakika Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi