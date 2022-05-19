Erdoğan raket tutma tarzıyla ilgili konuştu: Çinliler ve Japonlar benim gibi tutuyor, fena değil işe yarıyor - Son Dakika
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Erdoğan raket tutma tarzıyla ilgili konuştu: Çinliler ve Japonlar benim gibi tutuyor, fena değil işe yarıyor

19.05.2022 17:38
Erdoğan raket tutma tarzıyla ilgili konuştu: Çinliler ve Japonlar benim gibi tutuyor, fena değil işe yarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla masa tenisi oynadığı fotoğraflardaki raket tutuş tarzı büyük dikkat çekmişti. 19 Mayıs dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Erdoğan konuyla ilgili gelen soruya, "Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla da o tarz kullanılır. Yani raketin sap kısmından tutarlar. Ama mesela Çinlilerin, Japonların tutuş şekli ise benim tuttuğum şekildir. Fena da değil, işe yarıyor" yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ağırladığı mevkidaşlarıyla oynadığı masa tenisi anlarına ilişkin fotoğrafları resmi hesaplarından paylaştı.

ERDOĞAN'IN RAKET TUTMA TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan fotoğraf karelerinde Erdoğan'ın raket tutma tarzı ise bir hayli dikkat çekiciydi. Erdoğan, o çok konuşulan raket tutma tarzına ilişkin açıklama yaptı.

"TENİS RAKETİNİ TUTUŞUNUZ SİZE AVANTAJ MI SAĞLIYOR?" SORUSU GELDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında gençlerle bir araya gelen Erdoğan'a bir genç, "Masa tenisi oynuyorsunuz, ben de oynuyorum. Tenis raketini farklı tutuyorsunuz. Ben solak olduğum için avantaj sağlıyordum, siz de mi avantaj sağlıyorsunuz?" sorusunu sordu. Erdoğan'ın o soruya yanıtı şöyle oldu:

"TÜRKİYE'DEE GENELDE RAKETİN SAP KISMINDA TUTARLAR"

"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla da o tarz kullanılır. Yani raketin sap kısmından tutarlar. Ama mesela Çinlilerin, Japonların tutuş şekli ise benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı. Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu Guidetti ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen' dedi 'iyi oynuyorsun', 'yok' dedim ya 'senin kadar değil', 'yok yendin beni' dedi. Şimdi demek ki stil birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte de herhalde diğerini öğrenecek halim yok."

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