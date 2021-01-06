Erdoğan-Rama ortak basın toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kameraların karşısına geçti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin kendileri gibi zor durumda olan ülkelere yaklaşımını hatırlattı ve Arnavutluk'ta yaşanan depremlerde Türkiye'nin kendilerine yaptığı yardımlardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sağlık, turizm, eğitim alanlarına ilişkin bazı konuları konuştuklarını belirten Başbakan Edi Rama, İstanbul Teknik Üniversitesinin çok yakında Arnavutluk'a geleceğini, bir bölge hastanesinin de Türkiye tarafından yapılacağını söyledi. Rama, 3 ay içinde hastanenin hazır olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Ben bu bahsi kaybetmekten mutluyum" dedi.

Başbakan Rama'nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başbakan hiç endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 tane hastaneyi 2 ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek. Teknik donanımları da olacak. Bizim İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathane var, herhalde buradaki ameliyathane sayısı daha düşük olabilir. Bu ameliyathanelerle beraber burada artık sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız geçici bir süre buradan sağlık elemanlarını da gönderecek ve onlar orada öğreticilik yapmak suretiyle aynı zamanda Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi de yetiştirmiş olacaklar. Böylece kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çök önemsiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesiyle de Arnavutluk'taki Maarif Vakfı'mızın devraldığı üniversite arasındaki, orada da artık adeta bir İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."

Başbakan Rama, 7 Nisan'a kadar hastanenin bitirilebileceğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimden önce biter" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Türkiye ve Arnavutluk arasında yapılan anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rama ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin uygulanmasına dair işbirliği protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı. - ANKARA