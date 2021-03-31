ERDOĞAN: RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA ŞUŞA'DA BAYRAM YAŞAYALIM - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı esiremeyeceğinize de inancım tamdır. "

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nde video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle, bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok arzu önemsiyorum. En kısa zamanda, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte Şuşa'da inşallah bir bayram yaşayalım" dedi.

KIBRIS TÜRKLERİ

Erdoğan, Kıbrıs'a dikkat çekerek, "Bir diğer konuda Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı esiremeyeceğinize de inancım tamdır. Kıbrıs Türk halkının Türk Konseyi'nin kültür, eğitim, bilim ve spor gibi faaliyetlerine katılımı tecridin etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olacaktır. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini de hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum" dedi.

"ARTIK KONSEYİMİZİ ULUSLARARASI ÖRGÜT OLARAK ADLANDIRMANIN VAKTİ GELDİĞİNE İNANIYORUM"

Erdoğan, "Türk dünyası içinde kombine ulaştırma ve taşımacılık imkanlarını geliştirmemiz büyük önem arz ediyor. Pazar geçişli, doğu, batı, orta koridor üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ve engelsiz bağlantıyı temin etmemiz ülkelerimizin stratejik değerini ve refahını da artıracaktır. Konsey bünyesinde bu alanda yürütülen çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum. 12 yıllık süreç içerisinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizin uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vakti geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

TÜRK KONSEYİ'NE İSTANBUL'DA TARİHİ BİNACumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü ülkelerle işbirliği formatlarına dair kategorileri ve kriterleri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Konseyimizin uzun vadeli hedeflerini ve vizyonun ortaya koymak amacıyla sekretaryanın hazırladığı vizyon ve strateji belgelerinin taslaklarını inceliyoruz. Uluslararası topluma karşı mesaj teşkil edecek bu belgelerin özlü ve kolay anlaşılır, somut hedefleri içerecek şekilde kaleme alınmasını bekliyoruz. Vizyon belgesine ilişkin çalışmanın tüm üyelerin desteğini alarak tamamlanması mümkün olduğu takdirde ev sahipliğimizde yapılacak zirvede kabul edilmesinden memnuniyet duyacağız. Sekretaryanın bu süreci üye ülkelerin kurumlarıyla yakın eşgüdüm ve istişare içinde yürütmesi önemlidir. Türk Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın zorunlu katkı protokollerini onayladık. Uzun süredir gönüllü katkılarla çalışan bu iki örgüte özellikle ait protokollerin bir an önce yürürlüğe girmesinde de fayda görüyoruz. Türk Konseyi'nin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, gerekiyorsa sekretaryanın yeni kadrolarla güçlendirilmesi ve çalışma usullerinin gözden geçirilerek üye ülkelerle eşgüdümün yoğunlaştırılması yararlı olacaktır. Bu çerçevede sekretaryamıza artan itibarına yakışacak ve Özbekistan'ın katılımıyla büyüyen ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde prestijle bir tarihi bina tahsis ettik. Gerçekten bu bina çok ama çok güzel ve tarihi bir eser olmanın yanında, herkesi hayranlıkla burada hizmete yöneltecektir. Aziz İstanbullumuzdaki bu yeni binanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"HAZİRAN AYINDA DÜZENLEYECEĞİMİZ ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA ÖZELLİKLE DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, "3 Eylül 2018 tarihinde Çolpan Ata'da gerçekleştirilen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar vermiştik. Salgın nedeniyle sizlerin de onayıyla oyunların 2022 yılında yine Türkiye'de gerçekleştirilmek üzere ertelenmesinde yarar görüyoruz. Öte yandan, siz değerli kardeşlerimiz Haziran ayında düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na özellikle davet ediyorum. Forumuz küresel ve bölgesele meseleler hakkında samimi ve kapsamlı görüş teatisi yapılmasında katkı sunacaktır. Hepinizin katılmasından büyük memnuniyet duyacağım. Konseyimizin 8. Olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021 inşallah İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz" dedi.