Erdoğan: "Rami Kışlası'nı da İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi Yapıyoruz" - İstanbul
37 dakika önce
- Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:58 Kaynak: AA
Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı
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