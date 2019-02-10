Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Rami Kışlası'nı da İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi Yapıyoruz" - İstanbul

Erdoğan: "Rami Kışlası'nı da İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi Yapıyoruz" - İstanbul

37 dakika önce

- Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

- Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AKM, Taksim, Güncel
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