Erdoğan: "Ranta Yönelik, Daha Çok Para Kazanmaya Yönelik Kaçak Yapılan Bu İşlerle, Şu Anda Tabii Bu...

Erdoğan: "Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık.

Erdoğan: "Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık."

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