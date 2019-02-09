Erdoğan: "Ranta Yönelik, Daha Çok Para Kazanmaya Yönelik Kaçak Yapılan Bu İşlerle, Şu Anda Tabii Bu...
45 dakika önce
Erdoğan: "Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık.
Erdoğan: "Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:24 Kaynak: AA
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