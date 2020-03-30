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Erdoğan: "Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı...
6 saat önce
Erdoğan: "Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk."
Erdoğan: "Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: AA
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