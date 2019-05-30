Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve...
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Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve...

1 saat önce

Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48 Kaynak: AA
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