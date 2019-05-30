Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve...
1 saat önce
Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız."
Erdoğan: "Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48 Kaynak: AA
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