Son Dakika Haberleri: Erdoğan 'Reis' Yazılı Kıyafetlerle Otobüsün Önünde Duran Kadınları Kırmadı

Erdoğan 'Reis' Yazılı Kıyafetlerle Otobüsün Önünde Duran Kadınları Kırmadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting sonrası seçim otobüsünün önünde 'Reis' yazılı kıyafetleriyle duran kadınların isteğini kırmadı.

Erdoğan 'Reis' Yazılı Kıyafetlerle Otobüsün Önünde Duran Kadınları Kırmadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da miting sonrası seçim otobüsünün önünde 'Reis' yazılı kıyafetleriyle duran kadınların isteğini kırmadı. Seçim otobüsünden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitap ederek Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ı yanına alıp Aydın'daki 17 ilçenin Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tek tek tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Meydanı'ndan Hükümet Bulvarı ve Batı Gazi Bulvarı istikametini kullanarak Aydın'dan ayrıldı.

Kadınlar üzerinde 'Reis' yazılı kıyafetlerle otobüsün önünü kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sonrası helikoptere doğru seçim otobüsü ile ilerlediği sırada Batı Gazi Bulvarı üzerinde 'Reis, Nazilli Kadın Kolları' yazılı kıyafetler giymiş bir grup kadın ile karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim otobüsünü durdurup aşağıya indi. Miting gününe özel hazırlanıp güne özel hazırladıkları kıyafetlerle Aydın'da yolunu kesen kadınlarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından yoluna devam etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:57 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Aydın, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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