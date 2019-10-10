Erdoğan: "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse...
1 saat önce
Erdoğan: "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Erdoğan: "Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor. Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor."
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