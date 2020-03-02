Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra... - Son Dakika

Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra...

13 dakika önce

Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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