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Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra...
13 dakika önce
Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Rejim unsurları) Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak."
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