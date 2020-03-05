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Erdoğan: "Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve...
6 saat önce
Erdoğan: "Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısı ile Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısı ile Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır."
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