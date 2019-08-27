Erdoğan: "(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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