Erdoğan: "(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve...
1 saat önce
Erdoğan: "(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız."
Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi SU-57'ye yakın ilgi Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor! Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali