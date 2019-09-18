Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan...
55 dakika önce
Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz"
Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir Kendisinden boşanmak isteyen kocasına "Saçımı çekti" diyerek karşı dava açtı, mahkeme boşanma sebebi olduğuna hükmetti Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti