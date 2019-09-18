Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan...
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Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan...

55 dakika önce

Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz"

Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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